Juventus-Crotone, le probabili formazioni del match (Di lunedì 22 febbraio 2021) La 23^ giornata di Serie A cala il sipario con Juventus-Crotone. Pirlo in emergenza: nuovo ruolo per Ramsey Il lungo turno di Serie A è quasi giunto al termine, con l’Allianz Stadium cha aprirà i cancelli per Juventus-Crotone. Una partita delicata per i bianconeri, che vengono da due sconfitte consecutive, considerando anche la Champions League. I calabresi, fanalino di coda del campionato, non vincono da ben quattro giornate. QUI Juventus – Pirlo deve fare i conti con l’infermeria. Arthur non ce la fa, assente anche Rabiot per squalifica, centrocampo affidato a Bentancur con Ramsey provato nel ruolo di mezz’ala di costruzione. McKennie potrebbe fare gli straordinari e scendere in campo nonostante i dolori all’anca. Coppia centrale composta da De Ligt e Demiral, gli unici disponibili. Ancora ai ... Leggi su zon (Di lunedì 22 febbraio 2021) La 23^ giornata di Serie A cala il sipario con. Pirlo in emergenza: nuovo ruolo per Ramsey Il lungo turno di Serie A è quasi giunto al termine, con l’Allianz Stadium cha aprirà i cancelli per. Una partita delicata per i bianconeri, che vengono da due sconfitte consecutive, considerando anche la Champions League. I calabresi, fanalino di coda del campionato, non vincono da ben quattro giornate. QUI– Pirlo deve fare i conti con l’infermeria. Arthur non ce la fa, assente anche Rabiot per squalifica, centrocampo affidato a Bentancur con Ramsey provato nel ruolo di mezz’ala di costruzione. McKennie potrebbe fare gli straordinari e scendere in campo nonostante i dolori all’anca. Coppia centrale composta da De Ligt e Demiral, gli unici disponibili. Ancora ai ...

