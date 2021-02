Juventus Crotone, emergenza per Pirlo: 6 assenze pesanti (Di lunedì 22 febbraio 2021) Juventus Crotone – Pirlo deve tornare a vincere. Questa sera alle 20.45 la Juventus sfida il Crotone, partita da non sottovalutare. I bianconeri in piena emergenza viste le tante assenze. Ancora in dubbio Dybala, che dopo oltre 40 giorni non è ancora pronto per giocare. Pirlo dovrà gestire le energie. Juventus Crotone, emergenza per Pirlo Pirlo deve fare i conti con tantissime assenze in tutti i reparti: sono out Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Arthur e Dybala per infortunio oltre allo squalificato Rabiot. Morata, non al meglio, partirà dalla panchina con Kulusevski confermato accanto a Cristiano Ronaldo. Leggi anche: Mercato Juventus, ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 22 febbraio 2021)deve tornare a vincere. Questa sera alle 20.45 lasfida il, partita da non sottovalutare. I bianconeri in pienaviste le tante. Ancora in dubbio Dybala, che dopo oltre 40 giorni non è ancora pronto per giocare.dovrà gestire le energie.perdeve fare i conti con tantissimein tutti i reparti: sono out Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Arthur e Dybala per infortunio oltre allo squalificato Rabiot. Morata, non al meglio, partirà dalla panchina con Kulusevski confermato accanto a Cristiano Ronaldo. Leggi anche: Mercato, ...

