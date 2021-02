Juventus-Crotone | dove vederla Pirlo senza alibi

Leggi su ck12

(Di lunedì 22 febbraio 2021) I tanti bianconeri in infermeria non possono essere una scusa. Stroppa vuole la partita perfetta– Resta solo una partita per chiudere la 23esima giornata di Serie A, quella che vede ila caccia di punti per la salvezza far visita ai campioni d’Italia della, ancora nettamente in ritardo in classifica rispetto alle dirette rivali. Sulla carta non ci sarebbe storia, considerando i valori in campo di bianconeri e rossoblù. Per questo momento storico sono invece presenti delle incognite con le quali deve fare i conti soprattutto Andrea ...