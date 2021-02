Juventus-Crotone 3-0 | Ronaldo lancia Pirlo al terzo posto

(Di martedì 23 febbraio 2021) Labatte 3-0 ilnell'ultimo posticipo della 23esima giornata di Serie A e scavalca la Roma al. I bianconeri partono un po' contratti e faticano a trovare spazi contro l'undici di Stroppa, ma la sbloccano al 39' con un gran colpo di testa di, replicato pochi minuti dopo dallo stesso CR7: una doppietta che gli permette di scalzare Lukaku in vetta alla classifica cannonieri. Nella ripresa gli uomini digestiscono il vantaggio e la chiudono al 66' con la zampata di McKennie.Risultati (ventitreesima giornata): Fiorentina-Spezia 3-0, Cagliari-Torino 0-1, Lazio-Sampdoria 1-0, Genoa-Verona 2-2, Sassuolo-Bologna 1-1, Parma-Udinese 2-2, Milan-Inter 0-3, Atalanta-Napoli 4-2, Benevento-Roma 0-0,...

Queste le parole di Gianluigi Buffon, schierato titolare da Pirlo nella vittoria dellacontro ilper la presenza numero 654, record nei principali campionati europei. "La ...Lariparte e torna alla vittoria dopo gli ultimi due ko consecutivi, quelli contro il Napoli ... che nel Monday night della 23giornata di Serie A superano ilgrazie alla doppietta di ...I bianconeri stendono 3-0 il Crotone allo Stadium. Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di domani contro il Bayern Monaco ...Dopo la vittoria sul Crotone, il tecnico analizza la prestazione dello svedese: Gli chiediamo tanto in fase d non possesso.