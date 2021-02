Justice League: Zack Snyder voleva mostrare una storia d'amore tra Batman e Lois Lane (Di lunedì 22 febbraio 2021) Zack Snyder ha svelato che voleva mostrare in Justice League una storia d'amore tra Batman e Lois Lane, idea bocciata dalla Warner. Prima del passaggio di Justice League a Joss Whedon nel 2017, Zack Snyder aveva già affrontato qualche difficoltà nello sviluppo del progetto a causa delle aspettative e delle richieste della Warner Bros e il regista ha svelato che inizialmente aveva proposto di inserire nella trama una storia d'amore che vedeva coinvolti Batman e Lois Lane. L'inaspettata rivelazione emerge da un interessante articolo di Vanity Fair che ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 22 febbraio 2021)ha svelato cheinunad'tra, idea bocciata dalla Warner. Prima del passaggio dia Joss Whedon nel 2017,aveva già affrontato qualche difficoltà nello sviluppo del progetto a causa delle aspettative e delle richieste della Warner Bros e il regista ha svelato che inizialmente aveva proposto di inserire nella trama unad'che vedeva coinvolti. L'inaspettata rivelazione emerge da un interessante articolo di Vanity Fair che ...

