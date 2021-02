Jeep - I nativi americani alla Casa | Abbandonate il nome Cherokee

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Ladovrebbe smettere di utilizzare ilper identificare i suoi modelli. La richiesta è arrivata per iscrittoredazione di Car and Driver e porta la firma di Chuck Hoskin Jr., il capo dellaNation, ossia la più grande delle tre tribùriconosciute dal governo federale degli Stati Uniti. Onore e rispetto. Nel 1974, lapresentò la prima, una fuoristrada a due porte simile a una station wagon rialzata. Da quel momento, lastatunitense ha usato ildella tribù ininterrottamente, fino ai giorni nostri. Ora, però, dopo più di 45 anni e con l'imminente arrivo della nuova Grand, ihanno ...

... laha dichiarato: 'I nomi dei nostri veicoli sono stati scelti con cura e coltivati nel corso degli anni per onorare e celebrare iamericani per la loro nobiltà, abilità e orgoglio. ...... sono spesso SUV e Crossover, modellielettrici . Ecco un elenco sintetico, che include ... Per gli amanti delle americane,Gladiator e Wrangler. Poi Ford Explorer e Mustang Mach-E. Dalla ...Cherokee Nation ha ufficialmente chiesto a Jeep di cambiare nome alle sue celebri automobili