Italia | verso un nuovo decreto Prorogato lo spostamento tra regioni

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Si parla del blocco fino al 25 marzo Nuove misure anti – Covid in arrivo. Inevitabile visto la situazione e la preoccupazione per le varianti con alcuneche già da oggi sono ritornate in zona arancione. Questa mattina, 22 febbraio, dal consiglio dei Ministri ne verrà fuori uncon focus sulle nuove regole da seguire. Il Governo Draghi va, come musicato ieri dal Ministro della Salute Speranza, una proroga (di altri 30 giorni) dellotrafino al 25 marzo che, dovrebbe scattare a partire dal 5. Ci sono comunque alcune novità, se da un lato verranno confermati coprifuoco e visite ad amici e parenti, sembra che verranno istituiti lockdown mirati, differenziando anche all’interno della stessa regione o provincia le aree più a rischio. Rimane il ...