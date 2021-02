Italia, troppi contagi da variante sudafricana, istituite 5 nuove zone rosse (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tutti i virus, compreso quello che causa il Covid-19, mutano costantemente in nuove versioni o varianti. Questi piccoli cambiamenti genetici avvengono quando il virus crea nuove copie di se stesso per diffondersi. La maggior parte sono irrilevanti e alcuni possono persino essere dannosi per la sopravvivenza del virus, ma altri possono renderlo invece più contagioso o minaccioso. Come con la versione originale, il rischio è più alto per le persone anziane o con significative condizioni di salute già compromesse. Ma ci sono preoccupazioni che possa diffondersi più rapidamente e che i vaccini non siano abbastanza efficaci. La Regione adotta misure ancora più rigide per il contenimento dei casi Covid, in particolare della variante sudafricana, accertata in diversi comuni, tra cui 5 che entrano ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tutti i virus, compreso quello che causa il Covid-19, mutano costantemente inversioni o varianti. Questi piccoli cambiamenti genetici avvengono quando il virus creacopie di se stesso per diffondersi. La maggior parte sono irrilevanti e alcuni possono persino essere dannosi per la sopravvivenza del virus, ma altri possono renderlo invece piùoso o minaccioso. Come con la versione originale, il rischio è più alto per le persone anziane o con significative condizioni di salute già compromesse. Ma ci sono preoccupazioni che possa diffondersi più rapidamente e che i vaccini non siano abbastanza efficaci. La Regione adotta misure ancora più rigide per il contenimento dei casi Covid, in particolare della, accertata in diversi comuni, tra cui 5 che entrano ...

