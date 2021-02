Isola dei Famosi: svelato l’ultimo naufrago (ESCLUSIVA) (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il cast de L’Isola dei Famosi dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) essere chiuso e l’ultimo nome che sono in grado di anticiparvi in ESCLUSIVA che partirà per l’Honduras è quello di Gilles Rocca, attore e vincitore di Ballando con le Stelle noto ai più per essere il bonazzo che lavorava nel dietro le quinte del Festival di Sanremo 2020 durante l’affaire Bugo e Morgan. Gilles Rocca si aggiunge così al cast dei naufraghi ufficiale: il modello Akash Kumar, l’ex showgirl del Bagaglino Angela Melillo, lo youtuber Awed, l’attore Brando Giorgi, l’ex Miss Italia Carolina Stramare, il pugile Clemente Russo, l’ex gieffina Daniela Martani, la conduttrice Elisa Isoardi, la mamma di Giulia Salemi, Fariba Tehrani, il visconte modaiolo Ferdinando Guglielmotti, l’ex calciatore Paul Gascoigne, il cromatologo dei programmi di Piero ... Leggi su biccy (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il cast de L’deidovrebbe (il condizionale è d’obbligo) essere chiuso enome che sono in grado di anticiparvi inche partirà per l’Honduras è quello di Gilles Rocca, attore e vincitore di Ballando con le Stelle noto ai più per essere il bonazzo che lavorava nel dietro le quinte del Festival di Sanremo 2020 durante l’affaire Bugo e Morgan. Gilles Rocca si aggiunge così al cast dei naufraghi ufficiale: il modello Akash Kumar, l’ex showgirl del Bagaglino Angela Melillo, lo youtuber Awed, l’attore Brando Giorgi, l’ex Miss Italia Carolina Stramare, il pugile Clemente Russo, l’ex gieffina Daniela Martani, la conduttrice Elisa Isoardi, la mamma di Giulia Salemi, Fariba Tehrani, il visconte modaiolo Ferdinando Guglielmotti, l’ex calciatore Paul Gascoigne, il cromatologo dei programmi di Piero ...

