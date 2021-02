Isola dei Famosi, l'ultimo colpaccio firmato Ilary Blasi: "C'è la firma". Che scippo: Milly Carlucci che dice? (Di lunedì 22 febbraio 2021) Mancano pochi giorni ormai all'inizio dell'attesissima Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi su Canaler 5, il reality che prenderà il posto del Grande Fratello Vip. Note, ormai, le defezioni di Giovanni Cicacci e Amedeo Goria, che stando a rumors e indiscrezioni non avrebbero superato le visite mediche. E così, dopo i due passi indietro forzati, la produzione si è messa al lavoro per coprire i posti vuoti: il tempo stringe, dato che il via è previsto per il prossimo 12 marzo (in origine la prima puntata era in palinsesto per l'11, marzo, ma Mediaset ha preferito evitare lo scontro diretto con l'ultima puntata di Che Dio ci aiuti su Rai 1). Dunque, le indiscrezioni. Secondo quanto riporta Biccy, l'Isola dei Famosi avrebbe chiuso l'accordo con Gilles Rocca, attore e fresco ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Mancano pochi giorni ormai all'inizio dell'attesissimadeicondotta dasu Canaler 5, il reality che prenderà il posto del Grande Fratello Vip. Note, ormai, le defezioni di Giovanni Cicacci e Amedeo Goria, che stando a rumors e indiscrezioni non avrebbero superato le visite mediche. E così, dopo i due passi indietro forzati, la produzione si è messa al lavoro per coprire i posti vuoti: il tempo stringe, dato che il via è previsto per il prossimo 12 marzo (in origine la prima puntata era in palinsesto per l'11, marzo, ma Mediaset ha preferito evitare lo scontro diretto con l'ultima puntata di Che Dio ci aiuti su Rai 1). Dunque, le indiscrezioni. Secondo quanto riporta Biccy, l'deiavrebbe chiuso l'accordo con Gilles Rocca, attore e fresco ...

