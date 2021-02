Isola dei Famosi 2021: svelato l’ultimo naufrago che potrebbe partire per l’Honduras. L’indiscrezione (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’Isola dei Famosi partirà, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, venerdì 12 marzo su Canale 5, sotto la conduzione di Ilary Blasi. Vi abbiamo comunicato i due possibili concorrenti che subentreranno in sostituzione a Giovanni Ciacci e ad Amedeo Goria che non sono potuti partire a causa dei test medici falliti: Daniela Martani ed Awed, in arte Simone Paciello. Ora, però, si addensano alcuni rumors che vorrebbero un altro naufrago partire alla volta dell’Honduras: si tratta di Gilles Rocca, attore e vincitore di Ballando con le stelle. Se le voci venissero confermate, Gilles Rocca si aggiungerebbe al già confermato gruppo di naufraghi così composto: Akash Kumar, Angela Melillo, Awed, Brando Giorgi, Carolina Stramare, Clemente Russo, Daniela Martani, Elisa ... Leggi su trendit (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’deipartirà, salvo cambiamenti delminuto, venerdì 12 marzo su Canale 5, sotto la conduzione di Ilary Blasi. Vi abbiamo comunicato i due possibili concorrenti che subentreranno in sostituzione a Giovanni Ciacci e ad Amedeo Goria che non sono potutia causa dei test medici falliti: Daniela Martani ed Awed, in arte Simone Paciello. Ora, però, si addensano alcuni rumors che vorrebbero un altroalla volta del: si tratta di Gilles Rocca, attore e vincitore di Ballando con le stelle. Se le voci venissero confermate, Gilles Rocca si aggiungerebbe al già confermato gruppo di naufraghi così composto: Akash Kumar, Angela Melillo, Awed, Brando Giorgi, Carolina Stramare, Clemente Russo, Daniela Martani, Elisa ...

trash_italiano : Isola dei Famosi 2021, entrano lo youtuber Awed e l'ex hostess Alitalia ed ex gieffina Daniela Martani - chiarasantinii : Awed probabilmente nel cast dell’Isola dei Famosi ed io che volevo prendermi un periodo di pausa dai reality dopo il GF #isoladeifamosi - GiuseppeporroIt : Isola dei Famosi, svelati i nomi degli ultimi tre naufraghi del reality: ecco di chi si tratta #isoladeifamosi… - SerieTvserie : L’isola dei famosi 2021: Daniela Martani e Simone Paciello (Awed) fra i naufraghi - campara1966_luc : RT @GiusCandela: In un momento così delicato, con una pandemia in corso, inserire nel cast dell'Isola dei Famosi Daniela Martani (fonte Tvb… -