Iraq: l'ambasciata Usa a Baghdad colpita da razzi (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’ambasciata degli Stati Uniti in Iraq è stata colpiti da razzi. Lo riferiscono fonti di sicurezza. Leggi su feedpress.me (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’degli Stati Uniti inè stata colpiti da. Lo riferiscono fonti di sicurezza.

rtl1025 : ?? L'#ambasciata degli #StatiUniti in #Iraq è stata colpiti da tiri di #razzi. Lo riferiscono fonti di sicurezza - Radio1Rai : ?? #Iraq Ambasciata Usa a Baghdad presa di mira da lanci di missili - PAOLAGOSTINI : RT @_DAGOSPIA_: DIES IRAQ! L'AMBASCIATA DEGLI STATI UNITI IN IRAQ A BAGHDAD È STATA COLPITA DA RAZZI - _DAGOSPIA_ : DIES IRAQ! L'AMBASCIATA DEGLI STATI UNITI IN IRAQ A BAGHDAD È STATA COLPITA DA RAZZI - TeoloMassimo : RT @rtl1025: ?? L'#ambasciata degli #StatiUniti in #Iraq è stata colpiti da tiri di #razzi. Lo riferiscono fonti di sicurezza -