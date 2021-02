Iraq, ancora missili sull’ambasciata Usa di Baghdad (e sul Jcpoa) (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tre missili sono caduti nell’area dell’ambasciata statunitense a Baghdad. A quanto pare non ci sono stati feriti, in questo che è l’ennesimo attacco del genere contro strutture americane e occidentali. #BREAKING: The #US embassy in #Iraq‘s capital #Baghdad has been targeted with at least three missiles, local sources report. pic.twitter.com/9nQbbq1BZ0 — EHA News (@eha news) February 22, 2021 Non ci sono ancora rivendicazioni ma è del tutto presumibile pensare che dietro all’azione ci sia una delle milizie irachene collegate ai Pasdaran. Corpi armati sostentati da alcune strutture interne alla Repubblica islamica (ambienti reazionari collegati all’industria militare) che servono come vettore di influenza regionale e hanno l’obiettivo di mantenere costante l’ingaggio contro gli Stati ... Leggi su formiche (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tresono caduti nell’area dell’ambasciata statunitense a. A quanto pare non ci sono stati feriti, in questo che è l’ennesimo attacco del genere contro strutture americane e occidentali. #BREAKING: The #US embassy in #‘s capital #has been targeted with at least three missiles, local sources report. pic.twitter.com/9nQbbq1BZ0 — EHA News (@eha news) February 22, 2021 Non ci sonorivendicazioni ma è del tutto presumibile pensare che dietro all’azione ci sia una delle milizie irachene collegate ai Pasdaran. Corpi armati sostentati da alcune strutture interne alla Repubblica islamica (ambienti reazionari collegati all’industria militare) che servono come vettore di influenza regionale e hanno l’obiettivo di mantenere costante l’ingaggio contro gli Stati ...

