"Io con lui non ci parlo". Live, Maria Teresa Ruta al vetriolo con l'ospite di Barbara D'Urso: "Sono uscita dal GF Vip per colpa tua"

Al vetriolo Maria Teresa Ruta ospite di di Live non è la D'Uso. La Ruta è appena uscita dal Grande Fratello Vip 5 ma sicuramente meritava di andare in finale. Oggi a Live Non è la D'Urso la conduttrice si è scontrata con le note cinque sfere ed in una di queste c'era Filippo Nardi, anche lui ex gieffino squalificato per frasi e gesti irripetibili contro di lei. Ebbene nella trasmissione di Barbara D'Urso, capito che nella sfera ci fosse Filippo Nardi, Maria Teresa Ruta ha creato il gelo dichiarando categorica di non aver nessuna intenzione di parlare con lui. "Io con lui non ci parlo, perché io ancora non ho visto tutto i video con ..."

