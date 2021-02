Inzaghi “Sfavoriti contro il Bayern ma ce la giochiamo”

(Di lunedì 22 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Sarà il coronamento di 5 anni lavoro con questo gruppo. Ci giocheremo questa partita nel migliore dei modi, con la spensieratezza giusta e l’umiltà che ci contraddistingue. IlMonaco è campione del mondo e d’Europa, più che cercare i loro punti deboli, lavoro sulle certezze della mia squadra. Noi cercheremo di fare il massimo”. Simonepresenta l’andata degli ottavi di Champions che domani metterà di fronte Lazio eMonaco all’Olimpico di Roma. “Sappiamo che è la ciliegina su una torta che ci siamo meritati. Vogliamo fare una partita che ci permetta di rimanere aggrappati alla qualificazione. Anche in passato, da, ce la siamo giocata. Ho una squadra matura, i miei giocatori cominciano ad avere esperienza perchè abbiamo giocato delle finali e siamo in grado di ...

L'ha presentata così Simone: 'Questa partita è il coronamento di 5 anni di lavoro insieme ... Affrontiamo una squadra quasi ingiocabile, ma altre volte eravamoma ce la siamo giocata .LE PAROLE DI: Che emozione sarà giocare questa partita? 'Sarà una grande emozione, sappiamo ... Loro sono quasi ingiocabili, ma anche in passato quando ci davanoabbiamo fatto bene. La ...Inzaghi in conferenza stampa: "Il Bayern è quasi ingiocabile, ma noi cercheremo di fare il massimo come sempre" ...Le dichiarazioni di Simone Inzaghi alla vigilia di Lazio-Bayern Monaco: "Noi sfavoriti. Ma ce la giochiamo. Immobile e Lewandowski i più forti" ...