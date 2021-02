Inzaghi: «Il Bayern è quasi ingiocabile, ma noi cercheremo di fare il massimo come sempre» (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions contro il Bayern Monaco. Di seguito le sue parole come pubblicate da Tuttomercatoweb.com. Che emozione si prova ad affrontare il Bayern? «È bellissimo, è il coronamento di cinque anni di lavoro insieme a un gruppo meraviglioso. Proveremo a giocarcela con la spensieratezza giusta e la solita umiltà. Il Bayern è appena diventato campione del Mondo, nelle ultime due di campionato ha fatto un pareggio e una sconfitta, ma prima aveva fatto 5 vittorie consecutive. Più che i punti deboli del Bayern, sto lavorando sui punti di forza della Lazio». Nel Bayern c’è Klose. «Mi fa piacere rivederlo, mi ha aiutato tanto nelle prime partite da allenatore. Mi hanno parlato ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il tecnico della Lazio, Simone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions contro ilMonaco. Di seguito le sue parolepubblicate da Tuttomercatoweb.com. Che emozione si prova ad affrontare il? «È bellissimo, è il coronamento di cinque anni di lavoro insieme a un gruppo meraviglioso. Proveremo a giocarcela con la spensieratezza giusta e la solita umiltà. Ilè appena diventato campione del Mondo, nelle ultime due di campionato ha fatto un pareggio e una sconfitta, ma prima aveva fatto 5 vittorie consecutive. Più che i punti deboli del, sto lavorando sui punti di forza della Lazio». Nelc’è Klose. «Mi fa piacere rivederlo, mi ha aiutato tanto nelle prime partite da allenatore. Mi hanno parlato ...

