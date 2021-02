Inzaghi a Sky: «Bayern Monaco? Abbiamo fatto tanti sacrifici per giocare partite del genere» (Di lunedì 22 febbraio 2021) Al termine della conferenza stampa di presentazione del match contro il Bayern Monaco, Simone Inzaghi ha rilasciato ulteriori dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport Un match che può valere una stagione. Lazio-Bayern Monaco è alle porte, e nel giorno precedente alla partita Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa rilasciando poi ulteriori dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di Sky Sport: «Partita che vale di più? Penso che questa partita sia il coronamento di un lavoro iniziato cinque anni fa. Sappiamo tutti quello che Abbiamo fatto, affrontiamo i campioni d’Europa e del Mondo, sappiamo che sarà difficilissima ma ce la giocheremo nel migliore dei modi sapendo che sarà bellissimo fare partite di questo tipo. MOMENTO ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Al termine della conferenza stampa di presentazione del match contro il, Simoneha rilasciato ulteriori dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport Un match che può valere una stagione. Lazio-è alle porte, e nel giorno precedente alla partita Simoneè intervenuto in conferenza stampa rilasciando poi ulteriori dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di Sky Sport: «Partita che vale di più? Penso che questa partita sia il coronamento di un lavoro iniziato cinque anni fa. Sappiamo tutti quello che, affrontiamo i campioni d’Europa e del Mondo, sappiamo che sarà difficilissima ma ce la giocheremo nel migliore dei modi sapendo che sarà bellissimo faredi questo tipo. MOMENTO ...

