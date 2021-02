Inter, la prima vera fuga del campionato: ecco perché Conte può chiudere il campionato in 40 giorni (Di lunedì 22 febbraio 2021) Primi. Primi da soli. Primi da soli e con margine rispetto a tutte le avversarie, che adesso devono inseguire. Con il 3-0 nel derby di Milano, l’Inter è in fuga. Se ci pensiamo non è propriamente la prima fuga del campionato: Il Milan li aveva già avuti 5 punti di distacco, alla decima giornata, su tutte le avversarie. Però questa è la prima fuga vera, nel senso che per la prima volta davanti a tutti c’è una squadra che tutti pensano possa anche arrivare in fondo. Senza nulla togliere ai rossoneri, che si sono spinti oltre i propri limiti e pronostici. Però non è mancanza di rispetto nei loro confronti dire che, salvo miracoli calcistici, dall’inizio del campionato ci sono sempre state ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Primi. Primi da soli. Primi da soli e con margine rispetto a tutte le avversarie, che adesso devono inseguire. Con il 3-0 nel derby di Milano, l’è in. Se ci pensiamo non è propriamente ladel: Il Milan li aveva già avuti 5 punti di distacco, alla decima giornata, su tutte le avversarie. Però questa è la, nel senso che per lavolta davanti a tutti c’è una squadra che tutti pensano possa anche arrivare in fondo. Senza nulla togliere ai rossoneri, che si sono spinti oltre i propri limiti e pronostici. Però non è mancanza di rispetto nei loro confronti dire che, salvo miracoli calcistici, dall’inizio delci sono sempre state ...

Inter : ?? | LU-LA #Lautaro è il 2° straniero più giovane di sempre a segnare una marcatura multipla in A in un… - OptaPaolo : 4 - Prima di Romelu Lukaku, l’ultimo giocatore dell’Inter a segno in quattro Derby di Milano di fila in Serie A è s… - Inter : ?? | OCCASIONE Proprio prima dell'intervallo: colpo di testa di #Skriniar alto di pochissimo! #MilanInter 0?-1?… - clikservernet : Inter, la prima vera fuga del campionato: ecco perché Conte può chiudere il campionato in 40 giorni - Noovyis : (Inter, la prima vera fuga del campionato: ecco perché Conte può chiudere il campionato in 40 giorni) Playhitmusic… -