Inter | Bonolis | “Ieri ho esultato sei volte Speriamo che duri”

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Paolovenuto nel corso della trasmissione Gli inascoltabili, in onda su NSL Radio, per commentare la vittoria nel derby. “Sono molto contento,ho visto la partita con mio figlio. Abbiamo, anzi per 6“, precisa il conduttore, “anche le treche Handanovic ha respinto in quei 5 minuti“. “Adessoche. Noi dell’siamo anche abituati ad affascinanti risalite e a improvvisi precipizi”, sottolinea. Che conclude: “che tutto vada per il meglio fino alla fine e godiamocela così“. SportFace.

sportface2016 : #MilanInter, il commento di #Bonolis: “Ieri ho esultato sei volte. Speriamo che duri” - StaffBauscia : Bonolis: “Derby, ieri ho esultato sei volte” - FcInterNewsit : Inter, Bonolis soddisfatto per la vittoria nel derby: 'Cosa volete che vi dica, che sono dispiaciuto?' - fcin1908it : Bonolis: “Inter, ieri ho esultato sei volte. Ora speriamo che duri perché siamo abituati…” - siamo_la_Roma : ?? #Bonolis ha parlato della #Roma ?? “Mi piace molto come giocano i giallorossi” ?? Poi scherza: 'Mio figlio è int… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Bonolis

fcinter1908

...osservato un minuto di raccoglimento in memoria dell'ex calciatore della Nazionale e dell'... Domenica al "" arriverà la Paganese. Le dichiarazioni di Paci nel dopo gara Dopo il buon punto ...Paolodice la sua su Christian Eriksen: ecco le sue dichiarazioni sul centrocampista danese dell'e su Antonio ...“Il problema è che talvolta questa velocità di pensiero e di azione comporta una minor copertura in fase difensiva” Il noto conduttore televisivo Paolo Bonolis, intervistato da “NSL”, ha parlato anche ...59Paolo Bonolis e la zia che potrebbe diventare Santa 11:54Furiosa lite in strada in via San Lorenzo, 40enne arrestato per tentato omicidio 11:44Al via la vaccinazione per gli ultraottantenni, ma non ...