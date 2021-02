Insulti alla Meloni, in arrivo il verdetto dell’Ateneo di Siena: per Gozzini niente lezioni e stipendio (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo l’indegno florilegio di Insulti indirizzati a Giorgia Meloni da Giovanni Gozzini, ordinario di storia contemporanea all’Università di Siena. A seguito del quale un coro di solidarietà bipartisan tributato alla leader di Fratelli d’Italia, ha fatto sponda anche alla condanna plebiscitaria per lo sproloquio del professore, oggi spetta all’Università emanare un verdetto morale prima ancora che accademico. Nei giorni scorsi, infatti, i componenti del Collegio di disciplina dell’Ateneo di Siena, in carica per il quadriennio accademico 2019/2023, sono stati investiti della gestione della vicenda in ambito universitario. Perché, come ribadito in più occasioni dal Rettore, Luigi Frati, l’Università è un’altra «vittima» di questo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo l’indegno florilegio diindirizzati a Giorgiada Giovanni, ordinario di storia contemporanea all’Università di. A seguito del quale un coro di solidarietà bipartisan tributatoleader di Fratelli d’Italia, ha fatto sponda anchecondanna plebiscitaria per lo sproloquio del professore, oggi spetta all’Università emanare unmorale prima ancora che accademico. Nei giorni scorsi, infatti, i componenti del Collegio di disciplinadi, in carica per il quadriennio accademico 2019/2023, sono stati investiti della gestione della vicenda in ambito universitario. Perché, come ribadito in più occasioni dal Rettore, Luigi Frati, l’Università è un’altra «vittima» di questo ...

