Insulti a Giorgia Meloni, l'Università di Siena sospende lo storico Gozzini per tre mesi (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il professore e storico Giovanni Gozzini è stato sospeso dall'insegnamento, in via cautelativa, per tre mesi, dopo gli Insulti sessisti rivolti alla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. A renderlo noto è stato il rettore dell'Università di Siena, Francesco Frati, che già in precedenza aveva duramente condannato l'aggressione verbale nei confronti di Meloni durante un intervento su un'emittente radiofonica fiorentina. «Ho appena firmato il provvedimento che sospende il professor Gozzini da ogni attività didattica e di ricerca – annuncia il rettore Francesco Frati -. E allo stesso tempo ho chiesto al Collegio di disciplina la sanzione che, secondo i regolamenti ritengo equa, contro il docente:

