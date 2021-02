Insulti a Giorgia Meloni: l'università di Siena sospende Giovanni Gozzini (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’università di Siena ha sospeso cautelativamente dalle attività didattiche il professor Giovanni Gozzini, in attesa della pronuncia del Collegio di disciplina dell’Ateneo, che si riunirà nei prossimi... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’diha sospeso cautelativamente dalle attività didattiche il professor, in attesa della pronuncia del Collegio di disciplina dell’Ateneo, che si riunirà nei prossimi...

p3r4zzett1 : 'Parole vergognose, insulti inauditi, autentico odio politico. Altro che scuse, questo 'professore' merita il licen… - _DAGOSPIA_ : MINZO VS SELVAGGIA:NIENTE SOLIDARIETÀ ALLA MELONI? PRONTA A DIRE DI TUTTO PER FAR NOTIZIA-LA REPLICA… - Annaelegalita : RT @ladyonorato: Ogni tanto una gioia... - fedecarrer : RT @_DAGOSPIA_: MINZO VS SELVAGGIA:NIENTE SOLIDARIETÀ ALLA MELONI? PRONTA A DIRE DI TUTTO PER FAR NOTIZIA-LA REPLICA - RobRe62 : RT @wireditalia: Alla solidarietà bipartisan nei confronti della leader di Fratelli d'Italia per le offese ricevute, faccia seguito un less… -