Instagram non pubblica foto e storie: come risolvere (Di lunedì 22 febbraio 2021) A volte caricare una foto o una storia su Instagram può essere problematico. L’app non vuole saperne di funzionare, il caricamento si blocca e il post o la storia rischiano di andare persi. Capita indifferentemente su un dispositivo Android come su iPhone ma le ragioni possono essere numerose. Vediamo da cosa potrebbe dipendere e come potresti risolvere. Leggi su vanityfair (Di lunedì 22 febbraio 2021) A volte caricare una foto o una storia su Instagram può essere problematico. L’app non vuole saperne di funzionare, il caricamento si blocca e il post o la storia rischiano di andare persi. Capita indifferentemente su un dispositivo Android come su iPhone ma le ragioni possono essere numerose. Vediamo da cosa potrebbe dipendere e come potresti risolvere.

redazioneiene : #EliGreg vuole andarsene su un'isola privata dopo che @nicdedevitiis le ha hackerato il profilo Instagram! ??… - stanzaselvaggia : Stamattina a @RadioCapital_fm Salvini ha ribadito che andrebbe a bere un caffè con la Boldrini. Lei, ospite del mio… - Angelo15326308 : RT @laura19855756: Non accontentarti di questo Video, puoi vedermi Senza Veli sul mio ONLYFANS ( - 1959_wilma : RT @MiyakeEau: Non ho più parole??13 cuccioli recuperati in un giorno solo. Ma non vi fate schifo,maledetti bastardi,ad abbandonare vite ind… - _CamilaE_ : RT @cornettodiluna: 128. Riassunto della chiacchierata in cucina più link al video completo (su Instagram) + allego video di loro che ridon… -