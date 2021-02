Ingram dice 33 col canestro decisivo | Pelicans | rimonta storica da - 24 sui Celtics

(Di lunedì 22 febbraio 2021) I New Orleansrecuperano eroicamente uno svantaggio di 24 punti e superano 120 - 115 ial supplementare, dopo essere stati dominati dagli avversari per quasi tre quarti di gara. ...

ElTrenza93 : Il fatto che Booker si precipiti a contestare l'eventuale tripla di Lonzo, che così può penetrare e scaricare per I… -

Ultime Notizie dalla rete : Ingram dice

La Gazzetta dello Sport

Nell'overtime sono i Pelicans ad avere la meglio (12 - 7), grazie a una tripla decisiva di. New Orleans:33 (11/22, 5/12 da tre, 6/6 tl), Williamson 28, Hart 17. Rimbalzi: Hernangomez ...... invece si toglie le cuffie, viene da noi con un foglietto in mano ea Rinaldi: "Dove vedi la ... lei, Michael Jackson, Stevie Wonder, Luther Vandross, James, Patti Austin, Ashford Simpson e ...Strepitoso Brandon Ingram (ad eccezione del fallo ingenuo commesso su Brown nel finale del supplementare), autore di 33 punti tirando 11/22 dal campo. “Scongelato” solamente nel quarto periodo ma ...I registi Dereck e Beverly Joubert, co-fondatori della Big Cats Initiative del National Geographic, hanno affrontato sfide, sogni e un attacco quasi mortale.