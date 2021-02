Infermieri rifiutano vaccino Covid | si ammalano | l’incredibile pretesa

(Di lunedì 22 febbraio 2021)no-vaxdi sottoporsi alanti. Dopo pochi giorni risultano positivi e avanzano un’incredibile. Succede tutto a Genova. Quello che è avvenuto, e sta avvenendo, all’ospedale… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

laltra_opinione : 1/2 15 infermieri rifiutano il #VaccinoAntiCovid, poi risultano positivi al #COVID?19. E così tutti a casa, con dan… - cronaca_news : Infermieri rifiutano vaccino e prendono Covid: pretendono infortunio sul lavoro - Bufalenet : Il caso del giorno è questo: a Genova 15 infermieri rifiutano la dose poi risultano positivi al Covid, ci riporta i… - CarloOlivelli : RT @Nonha_stata: Quindici infermieri no-vax rifiutano il vaccino e si ammalano di Covid. Chiedono l'infortunio sul lavoro. L'italia in es… -

Ultime Notizie dalla rete : Infermieri rifiutano

Il Messaggero

Però non c'è obbligo, quindi 15(minoranza netta ma non infima) dicono di no,vaccino. Poi si ammalano di Covid A quanto si deduce dalle cronache i 15 restano al lavoro, e già ......sarebbero risultati positivi 15che avevano rifiutato l'iniezione. Adesso il caso è al vaglio dell'Inail, appunto. Il secondo nodo riguarda l'assicurazione. Davanti a persone che...Operatrice sanitaria no vax di una Rsa risulta positiva al Covid Succede alla Pezzani dove quasi la metà dei dipendenti ha deciso di aspettare a vaccinarsi.Infermieri no-vax rifiutano di sottoporsi al vaccino anti Covid. Dopo pochi giorni risultano positivi e avanzano un'incredibile pretesa.