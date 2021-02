Indagine Asl | ex direttore Dipartimento salute mentale “cacciato” da azienda prima delle manette

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – L‘exdeldidell’Asl di Caserta Luigi Carrizzone, arrestato questa mattina dai carabinieri del Nas nell’ambito di un’della Procura di Napoli Nord per corruzione, era già stato rimosso dall’incarico nel gennaio 2020 dalla direzione generale dell’Asl, guidata dal manager Ferdinando Russo. La stessasanitaria casertana aveva inviato più segnalazioni alla Procura di Napoli Nord, che ha sede ad Aversa così come ildi(Dsm) dell’Asl. Le segnalazioni erano relative all’invio continuo di pazienti in carico al Dsm, di cui allora era responsabile proprio Carrizzone, in strutture private convenzionate. Si trattava di ...