Inaugurato l’anno accademico UniPa

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Palermo, 22 feb. (Adnkronos) – “E’ stato un anno molto complesso. Ricordo perfettamente quei giorni di fine febbraio e inizio marzo delpassato quando all’improvviso si è dovuto stravolgere tutto. Noi abbiamo rinviato di una settimana l’inizio delle lezioni del II semestre proprio per mettere a punto un nuovo sistema che era completamente nuovo e completamente diverso rispetto al passato. Devo dire fin dall’inizio il filo conduttore, l’obiettivo era quello di non lasciare nessuno indietro dei nostri studenti naturalmente e di non lasciare nulla di non fatto, ed è per questo che noi fin dall’inizio siamo partiti subito con la didattica a distanza”. Lo ha detto il rettore dell’Università di Palermo Fabrizio Micari nel corso dell’inaugurazione del, per la prima volta in streaming. Sono intervenuti anche il Direttore ...