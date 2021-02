Inail, niente risarcimento per chi non si vaccina: le categorie (Di lunedì 22 febbraio 2021) Inail potrebbe non riconoscere il risarcimento in caso di contagio Covid sul posto di lavoro per chi non si vaccina L’Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro potrebbe decidere di rifiutare il risarcimento nei confronti di coloro che rifiutano il vaccino e poi si ammalano di Covid-19. La problematica è nata dal fatto che 15 infermieri dell’ospedale L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 22 febbraio 2021)potrebbe non riconoscere ilin caso di contagio Covid sul posto di lavoro per chi non siL’Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro potrebbe decidere di rifiutare ilnei confronti di coloro che rifiutano il vaccino e poi si ammalano di Covid-19. La problematica è nata dal fatto che 15 infermieri dell’ospedale L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

CabiBroker_News : Infermieri no vax: niente copertura Inail per chi si è contagiato sul lavoro @sole24ore - Italia_Notizie : Infermieri no vax: niente copertura Inail per chi si è contagiato sul lavoro - fisco24_info : Infermieri no vax: niente copertura Inail per chi si è contagiato sul lavoro: Il contagio da covid-19 di origine pr… - logansette : @Francesco77_ @DanielaAfff @Lucrezi97533276 Infatti l'INAIL non ha riconosciuto un bel niente. -