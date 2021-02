In Israele ci si può vaccinare anche all'IKEA (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il gigante svedese del mobile si unisce alla campagna di vaccinazione di Israele, con stazioni allestite presso gli store IKEA di tutto il Paese La collaborazione, che ha preso il via domenica 21 febbraio, è volta a rendere la vaccinazione più accessibile a quante più persone possibile, senza che queste debbano fissare un appuntamento Leggi su it.mashable (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il gigante svedese del mobile si unisce alla campagna di vaccinazione di, con stazioni allestite presso gli storedi tutto il Paese La collaborazione, che ha preso il via domenica 21 febbraio, è volta a rendere la vaccinazione più accessibile a quante più persone possibile, senza che queste debbano fissare un appuntamento

biagiosimonetta : In Israele ci si può vaccinare anche all'IKEA @mashableitalia - ScafAnna : @checovenier Quando il numero di vaccinazioni raggiungerà una percentuale accettabile come quella in Israele. Il va… - gfrisoli : @checovenier Il confronto con #Israele non esiste. Qualcuno può ritenere applicabili da noi #vaccinazione e… - GfveGianfra : @PierluigiBattis In Israele non si può già vivere se non si è vaccinati! Se le piace tanto ci vada...e auguri???? - Max_Alle : RT @guidoolimpio: Israele. Governo ha imposto 'segreto' su inchiesta riguardante massiccio inquinamento delle coste. Una marea nera provoca… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele può Terra Madre, incontro sul futuro dell'alimentazione Leggi anche Israele sperimenta la carne coltivata in laboratorio Noi siamo quello che mangiamo, la tavola può essere considerata una testimone della civiltà: ma quale testimonianza deriva da un'...

Nadir Arber a Sky TG24: "In Israele sperimentazione su farmaco anti - Covid" In Israele si sta sperimentando un farmaco anti - Covid che cerca di evitare "la sovra - reazione del ...le caratteristiche positive del farmaco? Arber ha spiegato che si tratta di un medicinale che può ...

Leggi anchesperimenta la carne coltivata in laboratorio Noi siamo quello che mangiamo, la tavolaessere considerata una testimone della civiltà: ma quale testimonianza deriva da un'...Insi sta sperimentando un farmaco anti - Covid che cerca di evitare "la sovra - reazione del ...le caratteristiche positive del farmaco? Arber ha spiegato che si tratta di un medicinale che...