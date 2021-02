In arrivo il nuovo decreto Covid: ancora stop agli spostamenti tra Regioni (Di lunedì 22 febbraio 2021) stop agli spostamenti tra le Regioni per altri 30 giorni a partire dal 25 febbraio. Con il nuovo decreto Covid il divieto agli spostamenti, per arginare la diffusione del coronavirus e ridurre i ... Leggi su globalist (Di lunedì 22 febbraio 2021)tra leper altri 30 giorni a partire dal 25 febbraio. Con ilil divieto, per arginare la diffusione del coronavirus e ridurre i ...

marilovesgr33n : Il nuovo #DPCM in arrivo riesce a scontentare il 100% della popolazione. - Quelli delusi che volevano criticare Dr… - ilfaroonline : #Covid_19, in arrivo il nuovo decreto: stop agli #spostamenti tra le regioni fino a fine marzo - globalistIT : - TwitGinger : Ecco tutto quello che sappiamo di Spaceman di Nick Jonas! - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: In arrivo il nuovo piano vaccinale per incrementare le somministrazioni -