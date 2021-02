Imprenditore veneto si spara in azienda | non lavorava da un anno

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Padova, 22 feb – Se ne è andatondosi un colpo in testa Omar Rizzato, 41 anni,padovano a capo di Hubble, la suadi Cinto Euganeo specializzata nell’allestimento audio, video e di illuminazione per concerti ed eventi. Morto per il Covid, ma non di Covid: morto di disperazione per la mancanza di lavoro connessa alle restrizioni dell’ultimo, che hazzerato senza pietà alcuna i guadagni nel suo settore. Per chi lavora con festival musicali, sagre, matrimoni, fiere, l’ultimoè stato un vicolo cieco di perdite. Sono stati gli amici a trovare il corpo senza vita di Rizzato. Lo riporta il Corriere. I colleghi ricordano l’suicida «L’avevo visto qualche giorno fa – racconta al quotidiano l’amico e collega Roberto – siamo ...