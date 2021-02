(Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo averto il Borussia Dortmund nel girone di Champions League, per ladi Ciroè tempo di un'altra squadra tedesca, questa la più forte: il. Agli ottavi di finale del torneo, i biancocelesti se la vedranno con i campioni in carica. Unache, a detta del bomber laziale, sarà difficile ma allo stesso tempo affascinante...A tuttocaption id="attachment 1055637" align="alignnone" width="609", getty images/captionAlla vigilia delladi Coppa,ha rilasciato un'interessante intervista ai canali della Uefa: "Èconsiderare questaun. Affrontare iti dà sempre più ...

sportface2016 : #Lazio Le dichiarazioni di Ciro #Immobile con all'orizzonte la sfida ai campioni d'Europa e del mondo - ItaSportPress : Immobile sfida il Bayern Monaco: 'Giusto premio per la Lazio. Sono i migliori ma proveremo a fare gara perfetta' -… - RaiSport : Ciro #Immobile presenta così la sfida tra Lazio e Bayern Monaco: 'Affrontare i migliori ti dà motivazione e soddisf… - cjmimun : Immobile: Sfida contro Bayern un premio, affronteremo i migliori - Daniele20052013 : Immobile: «La sfida col Bayern un premio, Lewandowski il più forte» -

Ultime Notizie dalla rete : Immobile sfida

Ciropresenta cosi' latra Lazio e Bayern Monaco, gara di andata degli ottavi di Champions in programma domani all'Olimpico. "Il Bayern e' una squadra molto offensiva e veloce, che ...Lazio - Bayern Monaco è alle porte e l'attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori è rivolta in particolare allanellache caratterizzerà la disputa dell'Olimpico: Ciroda ...Decide il "Mago", al 24' del primo tempo. E la Lazio riparte lasciandosi alle spalle la sconfitta di Milano contro l'Inter e preparandosi al meglio alla grande sfida ...Cresce l'attesa per la sfida dell'andata degli ottavi di finale di Champions League tra la Lazio e il Bayern Monaco ...