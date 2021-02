Ilaria D’amico racconta in tv il dolore per la scomparsa della sorella Catia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Viene percepita come una donna algida, ma Ilaria D’amico, 47 anni, ha vissuto attimi di vera commozione nello studio di Verissimo. La giornalista sportiva, ospite da Silvia Toffanin sabato 20 febbraio nel suo programma pomeridiano, ha parlato per la prima volta della morte della sorella Catia, scomparsa lo scorso 5 settembre. Sotto, la conduttrice ospite a Verissimo. La commozione di Ilaria D’amico per la scomparsa di Catia La donna, che aveva 12 anni in più di Ilaria, è morta per un tumore all’intestino diagnosticato nel gennaio 2019. Le parole della famosa sorella sono piene di commozione e di dolore, a quasi sei mesi ... Leggi su iodonna (Di lunedì 22 febbraio 2021) Viene percepita come una donna algida, ma, 47 anni, ha vissuto attimi di vera commozione nello studio di Verissimo. La giornalista sportiva, ospite da Silvia Toffanin sabato 20 febbraio nel suo programma pomeridiano, ha parlato per la prima voltamortelo scorso 5 settembre. Sotto, la conduttrice ospite a Verissimo. La commozione diper ladiLa donna, che aveva 12 anni in più di, è morta per un tumore all’intestino diagnosticato nel gennaio 2019. Le parolefamosasono piene di commozione e di, a quasi sei mesi ...

