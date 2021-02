Il virologo Clementi: l’Europa si prenda il vaccino russo. Le varianti? No alla paura, ci sono sempre state (Di lunedì 22 febbraio 2021) “La campagna vaccinale anti-Covid? Mi pare che ci sia stato un ‘sussulto’ di concretezza: meno Primule e più organizzazione e coinvolgimento dei medici di famiglia, e in prospettiva anche delle stesse aziende”. La vede così il virologo Massimo Clementi, che con le Primule del commissario straordinario Domenico Arcuri, padiglioni a forma di fiore pensati per ospitare la fase della vaccinazione di massa, non aveva mai simpatizzato molto: “Magari era anche qualcosa di carino – osserva in un’intervista all’Adnkronos – ma la Primula mi è sembrata un qualcosa di frivolo applicato a un problema serio. Lo trovavo un po’ in contrasto”. Clementi: ottimo l’accordo coi medici di famiglia “Invece – spiega il direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’ospedale San Raffaele di Milano, docente nello stesso ateneo – mi sembra molto ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 febbraio 2021) “La campagna vaccinale anti-Covid? Mi pare che ci sia stato un ‘sussulto’ di concretezza: meno Primule e più organizzazione e coinvolgimento dei medici di famiglia, e in prospettiva anche delle stesse aziende”. La vede così ilMassimo, che con le Primule del commissario straordinario Domenico Arcuri, padiglioni a forma di fiore pensati per ospitare la fase della vaccinazione di massa, non aveva mai simpatizzato molto: “Magari era anche qualcosa di carino – osserva in un’intervista all’Adnkronos – ma la Primula mi è sembrata un qualcosa di frivolo applicato a un problema serio. Lo trovavo un po’ in contrasto”.: ottimo l’accordo coi medici di famiglia “Invece – spiega il direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’ospedale San Raffaele di Milano, docente nello stesso ateneo – mi sembra molto ...

