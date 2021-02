“Il teatro è adesso”, un progetto per raccontare la crisi delle compagnie a un anno dallo stop per Covid: “Così proviamo a rompere il silenzio” (Di lunedì 22 febbraio 2021) I lavoratori del teatro e dello spettacolo sono fermi da quasi un anno a causa della pandemia. E se già prima del Covid il teatro indipendente faticava a sopravvivere, oggi attori, registi e tecnici vivono una situazione ancora più difficile e drammatica. Eppure se ne parla molto poco. Da qui nasce il progetto del documentario “Il teatro è adesso“. Realizzato dal collettivo Natasha sull’idea del giornalista Alessandro Gaeta, il film racconta la crisi del teatro indipendente attraverso le voci di musicisti, autori e attori come Ascanio Celestini. “L’obiettivo – spiega Gaeta – è rompere il silenzio attorno a questa condizione”. Le interviste sono state completate e ora il lavoro è in fase di pre- ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) I lavoratori dele dello spettacolo sono fermi da quasi una causa della pandemia. E se già prima delilindipendente faticava a sopravvivere, oggi attori, registi e tecnici vivono una situazione ancora più difficile e drammatica. Eppure se ne parla molto poco. Da qui nasce ildel documentario “Il“. Realizzato dal collettivo Natasha sull’idea del giornalista Alessandro Gaeta, il film racconta ladelindipendente attraverso le voci di musicisti, autori e attori come Ascanio Celestini. “L’obiettivo – spiega Gaeta – èilattorno a questa condizione”. Le interviste sono state completate e ora il lavoro è in fase di pre- ...

