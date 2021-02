«Il successo di Israele? Vaccinazioni 7 giorni su 7, centri in tutto il Paese e prenotazioni facili» – L’intervista (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo due lockdown nazionali, e un incremento di contagi che durante l’estate ha toccato il picco, lo scorso 20 dicembre Israele ha dato il via alla sua campagna vaccinale contro il Coronavirus. Nel giro di due settimane il Paese è diventato subito il riferimento mondiale di una campagna veloce ed efficace. Al primo gennaio, solo 14 giorni dall’inizio delle somministrazioni, il 10% dei suoi quasi 9 milioni di abitanti aveva già ricevuto una dose di vaccino. Secondo i dati forniti da Our World in data, al 19 febbraio più del 49% della popolazione ha ricevuto una dose del vaccino di Pfizer/Biontech. Mentre il 33% è già stato completamente vaccinato. Numeri che sono particolarmente elevati se si guarda agli over 60. In questa fascia d’età, tra le più vulnerabili, più dell’80% ha già ricevuto due dosi. Una velocità di immunizzazione che ... Leggi su open.online (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo due lockdown nazionali, e un incremento di contagi che durante l’estate ha toccato il picco, lo scorso 20 dicembreha dato il via alla sua campagna vaccinale contro il Coronavirus. Nel giro di due settimane ilè diventato subito il riferimento mondiale di una campagna veloce ed efficace. Al primo gennaio, solo 14dall’inizio delle somministrazioni, il 10% dei suoi quasi 9 milioni di abitanti aveva già ricevuto una dose di vaccino. Secondo i dati forniti da Our World in data, al 19 febbraio più del 49% della popolazione ha ricevuto una dose del vaccino di Pfizer/Biontech. Mentre il 33% è già stato completamente vaccinato. Numeri che sono particolarmente elevati se si guarda agli over 60. In questa fascia d’età, tra le più vulnerabili, più dell’80% ha già ricevuto due dosi. Una velocità di immunizzazione che ...

