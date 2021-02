(Di lunedì 22 febbraio 2021)saremo vaccinatiil-19? Per ora sappiamo che il governo italiano ha dato priorità agli operatori sanitari, ai cittadini con più di 80 anni e a chi soffre di patologie gravi. Restano però milioni di altre persone che non hanno idea di, finalmente, arriverà il loro momento. Per questo è nato un «calcolatore per l'attesa per ilil-19», che in pochi clic prova a dare una risposta: basta visitare ilwww.omnicalculator.com, inserire l'età, specificare se si è un operatore sanitario, se ospite o lavoratore di RSA, se si è in attesa di un figlio, se si soffre di patologie. Una manciata di secondi e il sistema dice quale sarà la data della prima inoculazione e quale quella del richiamo specificando anche ...

Agenzia_Ansa : Trionfo di @lunarossa che conquista le due regate della notte contro i britannici di @INEOSTEAMUK e vince la… - RobertoBurioni : Preparare un vaccino a mRNA è cosa complessa, ma molto meno rispetto ad altri farmaci biologici. Io ritengo che sia… - ciropellegrino : Quindi ho capito bene? L'intervista a #Brunetta sullo #smartworking che il Corriere cita oggi è stata rilasciata a… - marcogiustiniFI : 'Il sito che «prevede» quando potremo fare il vaccino contro il Covid-19 | GQ Italia' - WideSrl : -

Ultime Notizie dalla rete : sito che

La notte scorsa è intervenuto sul posto anche il pm di turno, Giuseppe Ledda,ha disposto l'autopsia sul corpo dello studente. ....dà diritto di fruirla anche in modalità streaming su SkyGO. Per vedere i dettagli, i costi e le specifiche tecniche, meglio consultare ildi Sky. Come vedere le partite del campionato di ...Il 20% circa dei casi di coronavirus in Campania appartiene alla variante inglese. Lo svela un'indagine mirata, finalizzata "all'analisi dell’aumento dei campioni positivi registrati in Campania nelle ...Per ottenere il Superbonus non è necessario alcun via libera sul preventivo dei lavori da parte dell'Agenzia delle entrate e dell'Enea, ma esclusivamente un'asseverazione successiva. In sostanza è il ...