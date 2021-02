Il silenzio stampa era indispensabile viste le ultime interviste-provocazioni di Gattuso (Di lunedì 22 febbraio 2021) Cesare – Caro Guido che avvilimento. A me ieri sera il Napoli è parso l’armata Brancaleone. Un esercito in piena confusione, senza capo né coda. Una squadra fragile schierata ancora con un 4-2-3-1 con i due centrocampisti, Fabian (fuori ruolo) e Bakayoko (detto “il pilastro” che nella sua lentezza vede passare e sfrecciare palloni ed avversari) che continuano ad essere assolutamente una coppia inadeguata. Guido – Cesare potrei continuare con le critiche contingenti. Una difesa colabrodo. A difesa schierata sul primo gol di Zapata chi marca e sfida sul colpo di testa uno dei più alti e forti attaccanti di testa del nostro campionato? Mario Rui! Muriel ha fatto il bello e cattivo tempo con un disastroso Di Lorenzo. Una incapacità tattica di organizzare un raddoppio sistematico sull’uomo che ci stava facendo perdere la partita. Ma io ti faccio una domanda più generale? Adesso che fare? Il ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 febbraio 2021) Cesare – Caro Guido che avvilimento. A me ieri sera il Napoli è parso l’armata Brancaleone. Un esercito in piena confusione, senza capo né coda. Una squadra fragile schierata ancora con un 4-2-3-1 con i due centrocampisti, Fabian (fuori ruolo) e Bakayoko (detto “il pilastro” che nella sua lentezza vede passare e sfrecciare palloni ed avversari) che continuano ad essere assolutamente una coppia inadeguata. Guido – Cesare potrei continuare con le critiche contingenti. Una difesa colabrodo. A difesa schierata sul primo gol di Zapata chi marca e sfida sul colpo di testa uno dei più alti e forti attaccanti di testa del nostro campionato? Mario Rui! Muriel ha fatto il bello e cattivo tempo con un disastroso Di Lorenzo. Una incapacità tattica di organizzare un raddoppio sistematico sull’uomo che ci stava facendo perdere la partita. Ma io ti faccio una domanda più generale? Adesso che fare? Il ...

