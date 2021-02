Il Segreto anticipazioni 25 febbraio 2021 | il furto di Angustias

(Di lunedì 22 febbraio 2021) La moglie di Tristan è protagonista di questo appuntamento con la telenovela Il, in quanto nella puntata in onda alle 12:30 su Rete 4,, in un momento di distrazione di Tristan, ruberà il suo nastro per capelli destinato a Pepa. Quali saranno le sue intenzioni? Intanto Rosario si schiera contro l’amore di Juan e Soledad, chiedendo a quest’ultima di lasciarlo partire e di lasciargli la possibilità di studiare e diventare qualcuno. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Spoiler Il: il dilemma di Marcela Nella quinta stagione della soap spagnola la moglie di Matias scoprirà di essere incinta, ma avrà seri dubbi sulla paternità del suo bambino Lespagnole de Ilhanno davvero dell’incredibile, infatti il salto temporale che ci porterà ...

UNA VITA,PUNTATE DAL 22 AL 26 FEBBRAIO Nelle puntate dal 22 al 26 febbraio di Una Vita , Susana ... Prima, però, va alla solita pensione nella quale incontra inSantiago e per ...Maurizio Peduzzi chiuderà definitivamente la conoscenza con Gemma e deciderà di dedicarsi solo a Maria Tona , dopo la messa in scena del siparietto de 'Il'. Ma non è finita qui. La Galgani ...Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 23 febbraio 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Marcia conferma a Casilda i suoi dubbi sull'identità di Santiago e sui suo ...I colpi di scena nella soap opera Una vita non mancano mai e le anticipazioni delle nuove puntate spagnole rivelano i prossimi colpi di scena che finiranno per creare una sorta di scandalo nel piccolo ...