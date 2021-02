Il Real Madrid a Bergamo con 11 calciatori: gli infortunati non li ha solo il Napoli (Di lunedì 22 febbraio 2021) Uno dei messaggi più tristi che in queste ore sta viaggiando a Napoli è quello relativo all’auspicio di una eliminazione giovedì prossimo in Europa League. Meglio essere eliminati – questo l’obbrobrio concettuale partorito – e quindi poter giocare una volta alla settimana in modo da potersi allenare come si deve e puntare al quarto posto. Una mentalità che dovrebbe portare alla immediata vendita del titolo sportivo: meglio aprire una panetteria, un negozio di ottica o comunque dedicarsi a qualsiasi altra attività. Perché, altro dettaglio tutt’altro che irrilevante, pare che gli infortunati li abbia solamente il Napoli. Ovviamente sempre frutto della sfortuna. Gli infortuni muscolari sono una piaga per tutti, ma forse una riflessioni in più sui cinque infortunati in una settimana si sarebbe potuta fare. Non osiamo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 febbraio 2021) Uno dei messaggi più tristi che in queste ore sta viaggiando aè quello relativo all’auspicio di una eliminazione giovedì prossimo in Europa League. Meglio essere eliminati – questo l’obbrobrio concettuale partorito – e quindi poter giocare una volta alla settimana in modo da potersi allenare come si deve e puntare al quarto posto. Una mentalità che dovrebbe portare alla immediata vendita del titolo sportivo: meglio aprire una panetteria, un negozio di ottica o comunque dedicarsi a qualsiasi altra attività. Perché, altro dettaglio tutt’altro che irrilevante, pare che glili abbia solamente il. Ovviamente sempre frutto della sfortuna. Gli infortuni muscolari sono una piaga per tutti, ma forse una riflessioni in più sui cinquein una settimana si sarebbe potuta fare. Non osiamo ...

DiMarzio : #UCL | I convocati di Zidane per #AtalantaRealMadrid: assente anche #Benzema - DiMarzio : #Alaba annuncia l'addio al #Bayern. Cifre e dettagli dell'accordo con il #RealMadrid - OptaPaolo : 1 - Federico Chiesa è il primo giocatore della Juventus diverso da Cristiano Ronaldo a trovare il gol per i biancon… - apetrazzuolo : CHAMPIONS LEAGUE - Emergenza Real Madrid, Benzema non recupera per l'Atalanta - chefoss : RT @SkySport: Atalanta-Real Madrid, Zidane perde anche Benzema: nove gli assenti in Champions League -