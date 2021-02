Il Principe Filippo ricoverato | il figlio Carlo si commuove | ore di preoccupazione per la famiglia reale

rtl1025 : ?? Il principe #Filippo, consorte quasi centenario della regina #Elisabetta, è stato ricoverato oggi in un ospedale… - SignorelloTizi : RT @VanityFairIt: L'erede al trono ha fatto due ore di auto per incontrare suo papà, poi è stato fotografato fuori dalla clinica con gli oc… - VanityFairIt : L'erede al trono ha fatto due ore di auto per incontrare suo papà, poi è stato fotografato fuori dalla clinica con… - ticino_live : Post Edited: Il Principe Filippo sta male | simbolo di un secolo, con 70 anni di carriera - Pietro53487540 : @mattino5 Ci sono cose molto più gravi , e vorrei sapere il perché nn intervistate mai i cittadini comuni mortali p… -

Le telecamere hanno ripreso la tristezza sul volto dell'erede al trono dopo la visita al padre, in ospedale da qualche giorno per problemi di salute non meglio ...Aumentano di ora in ora i giornalisti assiepati davanti all'ospedal e King Edward VII, nel centro di Londra . Lì, da martedì sera, è ricoverato ila causa di un imprecisato malessere : "Non si è trattata di un'emergenza ", hanno rassicurato subito i reporter reali. "Il duca di Edimburgo si è presentato in clinica autonomamente, ...Come sta realmente il Principe Filippo, ricoverato in ospedale? Perché suo figlio Carlo gli fa visita ma viene fotografato con le lacrime agli occhi? Sono ore di ansia e ...Più passano i giorni più aumenta tra i sudditi la preoccupazione per le condizioni di salute del principe Filippo, ricoverato in ospedale da martedì 16 febbraio a causa di un imprecisato malessere. An ...