Il primo ministro australiano non si è vaccinato per finta (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il 22 febbraio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che metteva in dubbio l’informazione secondo cui il primo ministro australiano Scott Morrison avrebbe ricevuto il vaccino anti-Covid in diretta televisiva, partendo da un articolo pubblicato il 21 febbraio da Ansa contenente una foto che secondo il segnalatore mostrerebbe un «tappino» a ricoprire l’ago della siringa durante l’iniezione. Si tratta di una notizia falsa. Come riporta il sito della Bbc, la campagna vaccinale anti-Covid in Australia è partita ufficialmente lunedì 22 febbraio, ma il primo ministro Scott Morrison ha fatto parte di un ristretto gruppo di persone – comprendente personale medico e impiegati nella case di riposo – che ha avuto accesso al vaccino già da domenica 21 febbraio. Il premier è stato ... Leggi su facta.news (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il 22 febbraio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che metteva in dubbio l’informazione secondo cui ilScott Morrison avrebbe ricevuto il vaccino anti-Covid in diretta televisiva, partendo da un articolo pubblicato il 21 febbraio da Ansa contenente una foto che secondo il segnalatore mostrerebbe un «tappino» a ricoprire l’ago della siringa durante l’iniezione. Si tratta di una notizia falsa. Come riporta il sito della Bbc, la campagna vaccinale anti-Covid in Australia è partita ufficialmente lunedì 22 febbraio, ma ilScott Morrison ha fatto parte di un ristretto gruppo di persone – comprendente personale medico e impiegati nella case di riposo – che ha avuto accesso al vaccino già da domenica 21 febbraio. Il premier è stato ...

fattoquotidiano : Covid, il ministro Garavaglia: “Il turismo riparte se tutti fanno il vaccino. Chi chiude per primo la campagna ha v… - mannocchia : piu' opacità che certezze nel presunto attentato a Fathi Bashagha Come al solito in Libia occhio al contesto: nuov… - Tg3web : Un anno fa il primo caso di coronavirus a Codogno. Oltre 95mila le vittime nel nostro Paese. Un prezzo altissimo lo… - MalcomJ66806952 : Tutto a posto con le restrizioni del nuovo decreto Covid? Nessun politico babbeo che si rivolta?Ah già! Non è più… - Axen0s : @Civis_mundi1 come no? se varoufakis fosse stato primo ministro i greci avrebbero fatto la fine del venezuela -