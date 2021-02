Il post-grillismo non è che la continuazione del grillismo con altri mezzi (Di lunedì 22 febbraio 2021) La militanza anti-grillina aveva pochi partecipanti, e per il resto si trattava della generale sottomissione al canone di governo spiccio e simpaticamente sgrammaticato dei bravi ragazzi dell’avvocato in chief, il costruttore del modello italiano che si è meritato sul campo l’onore di guidare con mano sicura la meglio gente d’Europa, «un immenso gruppo popolare disciplinato e teso verso l’obiettivo» (copyright Giuliano Ferrara). Ma la retorica che celebrava la costituzionalizzazione del vaffanculo in pochette non era contraffattoria: dava il nome proprio a cose molto vere. Raccontava il Paese com’era e, ciò che è peggio, come ambiva a essere: una specie di latifondo diversamente sovranista affidato al potere prefettizio e all’irresponsabilità del super commissario, il campiere delle nuove istituzioni coltivate a dpcm e finalmente sottratte all’assedio del parassita parlamentare. Nel ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 22 febbraio 2021) La militanza anti-grillina aveva pochi partecipanti, e per il resto si trattava della generale sottomissione al canone di governo spiccio e simpaticamente sgrammaticato dei bravi ragazzi dell’avvocato in chief, il costruttore del modello italiano che si è meritato sul campo l’onore di guidare con mano sicura la meglio gente d’Europa, «un immenso gruppo popolare disciplinato e teso verso l’obiettivo» (copyright Giuliano Ferrara). Ma la retorica che celebrava la costituzionalizzazione del vaffanculo in pochette non era contraffattoria: dava il nome proprio a cose molto vere. Raccontava il Paese com’era e, ciò che è peggio, come ambiva a essere: una specie di latifondo diversamente sovranista affidato al potere prefettizio e all’irresponsabilità del super commissario, il campiere delle nuove istituzioni coltivate a dpcm e finalmente sottratte all’assedio del parassita parlamentare. Nel ...

