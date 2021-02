Il paradosso del teatro: lo spettacolo dietro il sipario (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’ultima volta che sono stata in un teatro era a Roma, vicino Porta Portese. Un piccolo teatro, con le sedie di legno scomode e una platea di non più di cinquanta persone, in scena un paio di attori che hanno finito lo spettacolo nudi. E sono rimasti così, perché quel teatro ha chiuso. Oggi, un anno dopo, dalle 19.30 alle 21.30 ci sarà un presidio di artisti, cittadini e maestranze per protestare contro le condizioni attuali dei lavoratori dello spettacolo in seguito alla pandemia Covid. A dirlo a voce alta, che l’arte del teatro è “uno spettacolo dal vivo”, tiriamo già le somme sulla metafora esplicita della sua mancanza. L’associazione Unita (Unione nazionale interpreti teatro e audiovisivo) questa sera e domani si appellerà al nuovo governo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’ultima volta che sono stata in unera a Roma, vicino Porta Portese. Un piccolo, con le sedie di legno scomode e una platea di non più di cinquanta persone, in scena un paio di attori che hanno finito lonudi. E sono rimasti così, perché quelha chiuso. Oggi, un anno dopo, dalle 19.30 alle 21.30 ci sarà un presidio di artisti, cittadini e maestranze per protestare contro le condizioni attuali dei lavoratori delloin seguito alla pandemia Covid. A dirlo a voce alta, che l’arte delè “unodal vivo”, tiriamo già le somme sulla metafora esplicita della sua mancanza. L’associazione Unita (Unione nazionale interpretie audiovisivo) questa sera e domani si appellerà al nuovo governo ...

