Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 22 febbraio: una pessima notizia per Maria (Di lunedì 22 febbraio 2021) anticipazioni e curiosità sull’episodio in onda lunedì 22 febbraio, su Rai Uno dalle ore 15.55 circa de Il Paradiso delle Signore. Una pessima notizia per Maria Quest’oggi, dalle 15.55 circa su Rai Uno, andrà in onda un nuovo appuntamento con l’amata soap Il Paradiso delle Signore. Dopo l’addio Clelia e Luciano, un altro addio potrebbe sconvolgere le avventure dei protagonisti del grande magazzino Milano. Gabriella e Cosimo, dopo il matrimonio e la luna di miele, finalmente tornano a casa. I due si trasferiscono a Villa Bergamini e iniziano la loro vita insieme. I due sembrano molto felici, ma di certo lo stesso non si può dire di Dora e Maria, che vivono nella ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 22 febbraio 2021)e curiosità sull’episodio in onda lunedì 22, su Rai Uno dalle ore 15.55 circa de Il. UnaperQuest’oggi, dalle 15.55 circa su Rai Uno, andrà in onda un nuovo appuntamento con l’amata soap Il. Dopo l’addio Clelia e Luciano, un altro addio potrebbe sconvolgere le avventure dei protagonisti del grande magazzino Milano. Gabriella e Cosimo, dopo il matrimonio e la luna di miele, finalmente tornano a casa. I due si trasferiscono a Villa Bergamini e iniziano la loro vita insieme. I due sembrano molto felici, ma di certo lo stesso non si può dire di Dora e, che vivono nella ...

elecd_dream : Buongiorno con la gioia delle vere fans che gioiscono per il fatto che C sia stato citato a CTCF ... Si, avete capi… - redazionetvsoap : #IlParadisoDelleSignore #PDSdaily L'attrice ha rivolto un saluto su Instagram! - francescamir48 : Tantissimi giovani laureati delle mie parti che non avevano 'Santi in Paradiso' sono andati all'estero.È già da q… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: Santorini non è soltanto l'isola più affascinante della Grecia. Santorini è una delle isole più belle dell'intero Mediter… - SMSNEWSOFFICIAL : IL PARADISO DELLE SIGNORE -DAILY: LE ANTICIPAZIONI DELLE PUNTATE DAL 22 AL 26 FEBBRAIO -