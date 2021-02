Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 22-26 febbraio 2021: arriva Gloria, la nuova capocommessa (Di lunedì 22 febbraio 2021) Lara Komar La partenza di Luciano (Giorgio Lupano) e Clelia (Enrica Pintore) ha addolorato sia il pubblico che molti personaggi de Il Paradiso delle Signore, ma ha soprattutto creato un problema al grande magazzino, rendendo necessaria l’individuazione di una nuova capocommessa. Se in prima battuta l’incarico viene affidato a Dora (Mariavittoria Cozzella), che lo passa poi ad Irene (Francesca del Fa), Vittorio (Alessandro Tersigni) porta avanti delle vere selezioni e sceglierà una new entry, Gloria Moreau (Lara Komar), destinata a stabilirsi in pianta stabile al negozio e nelle trame della soap. A seguire le anticipazioni di tutte le puntate in onda su Rai 1 da domani fino a venerdì. Il Paradiso delle ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 22 febbraio 2021) Lara Komar La partenza di Luciano (Giorgio Lupano) e Clelia (Enrica Pintore) ha addolorato sia il pubblico che molti personaggi de Il, ma ha soprattutto creato un problema al grande magazzino, rendendo necessaria l’individuazione di una. Se in prima battuta l’incarico viene affidato a Dora (Mariavittoria Cozzella), che lo passa poi ad Irene (Francesca del Fa), Vittorio (Alessandro Tersigni) porta avantivere selezioni e sceglierà una new entry,Moreau (Lara Komar), destinata a stabilirsi in pianta stabile al negozio e nelle trame della soap. A seguire ledi tutte le puntate in onda su Rai 1 da domani fino a venerdì. Il...

