Il padre di Clara Ceccarelli, uccisa a Genova: "Mia figlia sapeva che ero contrario alla relazione e non mi raccontava tutto"

"Mia figlia non mi raccontava tutto di quello che le stava accadendo. Credo lo facesse per proteggermi, sapeva che da subito ero stato contrario a quella relazione. Ma quando una donna è innamorata non ascolta nessuno e lo stesso vale per un uomo". A dirlo è il padre di Clara Ceccarelli, uccisa dal compagno a Genova, Sergio, di 84 anni, che al Corriere della Sera racconta come "si erano conosciuti 12 anni fa e io le dissi chiaro che quel Renato non mi piaceva. "Guarda che mi hanno detto che ha un brutto vizio, quello del gioco...". Poi, Sergio ripercorre l'ultimo giorno: "C'era suo figlio Marco, il mio nipote adorato. A tavola abbiamo parlato di tutto e di niente, come in una famiglia ...

