Il nuovo governo pronto a bloccare il Super Cashback

A quanto pare il nuovo governo italiano sarebbe pronto a fermare il Super Cashback che tanti problemi sta creando in queste settimane.

Ultime Notizie dalla rete : nuovo governo Scuola Primaria, ipotesi al 30 giugno per Anief è inutile ...Presidente dell'Anief - Ad oggi ancora non conosciamo il nuovo testo, non sappiamo quello che bisogna portare avanti. Abbiamo presentato tantissime proposte sulla vecchia bozza approvata dal Governo ...

SMART PORT/ I porti della Sicilia occidentale pronti alla transizione energetica Scatto in avanti dei porti della Sicilia occidentale che, sul tema della transizione ecologica, al centro del dibattito del nuovo governo, mettono un primo tassello, anticipano i tempi e lanciano per primi la formula Smart port. È' stata siglata la concessione del valore di oltre 22 milioni di euro tra l'AdSP del Mare di ...

Coronavirus, Zaia: «Cts sia rafforzato e abbia speaker» «Nel primo incontro con il nuovo governo, in vista del nuovo dpcm, ho chiesto che il nucleo del Comitato tecnico scientifico sia rivisto e rinforzato, perché ci serve un punto ...

Recovery, Confindustria: piano ancora lontano da richieste UE (Teleborsa) - Nel Recovery Plan nazionale sono "insufficienti gli interventi su lavoro e politiche attive". E' quanto sottolinea il direttore generale di Confindustria, Francesca Mariotti, in audizion ...

