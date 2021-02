Il nuovo Giuseppe Porro (Di lunedì 22 febbraio 2021) Quando decidi che la tua passione diventerà il tuo lavoro è sempre un primo passo verso un progetto di successo. Giuseppe Porro, in fondo, dal 2015 non ha fatto altro che questo: ha perseverato e ha trasformato la sua attenzione per i programmi di intrattenimento televisivo in un vero e proprio mestiere. Oggi, a qualche giorno da lancio della nuova veste grafica del suo sito, questa convinzione si palesa in maniera ancora più convinta. LEGGI ANCHE > Patreon, l’atterraggio (anche in Europa) di una piattaforma senza haters, senza bot e senza fake account Il restyling del sito di Giuseppe Porro «Il mio progetto nasce con una pagina Instagram nel 2015 – spiega Giuseppe Porro a Giornalettismo -, all’inizio si occupava soltanto dei programmi tv come Uomini e Donne. Diciamo che, all’epoca, ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Quando decidi che la tua passione diventerà il tuo lavoro è sempre un primo passo verso un progetto di successo., in fondo, dal 2015 non ha fatto altro che questo: ha perseverato e ha trasformato la sua attenzione per i programmi di intrattenimento televisivo in un vero e proprio mestiere. Oggi, a qualche giorno da lancio della nuova veste grafica del suo sito, questa convinzione si palesa in maniera ancora più convinta. LEGGI ANCHE > Patreon, l’atterraggio (anche in Europa) di una piattaforma senza haters, senza bot e senza fake account Il restyling del sito di«Il mio progetto nasce con una pagina Instagram nel 2015 – spiegaa Giornalettismo -, all’inizio si occupava soltanto dei programmi tv come Uomini e Donne. Diciamo che, all’epoca, ...

