Il ministro della Salute ritira dal mercato le mascherine U-Mask: «Rischi per la salute» (Di lunedì 22 febbraio 2021) Coronavirus, tutte le star con la mascherina guarda le foto In tempi di Covid, quando le attività lavorative spesso vanno a rilento (se non sono addirittura del tutto bloccate), lo spionaggio industriale si sposta su un altro piano: quello delle mascherine. Il ministero della salute ha infatti imposto il rituro dal mercato delle mascherine U-Mask. Quelle tanto amate dai vip, per intenderci. Leggi anche › Doppia mascherina (come Joe ... Leggi su iodonna (Di lunedì 22 febbraio 2021) Coronavirus, tutte le star con la mascherina guarda le foto In tempi di Covid, quando le attività lavorative spesso vanno a rilento (se non sono addirittura del tutto bloccate), lo spionaggio industriale si sposta su un altro piano: quello delle. Il ministeroha infatti imposto il rituro daldelleU-. Quelle tanto amate dai vip, per intenderci. Leggi anche › Doppia mascherina (come Joe ...

Ultime Notizie dalla rete : ministro della La maggioranza sceglie il rinvio In primo luogo, lo spostamento della fine del mercato tutelato dell'energia dal primo gennaio 2022 ...la scelta di bloccare fino al 30 settembre le nuove trivellazioni in attesa che il ministro per la ...

Governo, Cdm al via: verso la proroga allo stop degli spostamenti tra Regioni Il ministro della Cultura Dario Franceschini propone che l'Italia sia "il primo Paese i Europa a riaprire" cinema e teatri. Matteo Salvini stamane ha messo in chiaro i suoi desiderata: "C'e' bisogno ...

Il “Rapporto” del nuovo ministro Bianchi e le ambiziose, allettanti, ardue prospettive di una vera democrazia scolastica. Lettera Orizzonte Scuola Sottosegretari, ancora caos Ed è alta tensione nel M5s Rischia di slittare tutto ancora di qualche giorno, nel grande mosaico dei sottosegretari. In ballo 40 nomine, l'incastro tra partiti stenta a decollare. Ieri sera, c'era ancora chi ...

Franceschini: "Verso la riapertura di cinema e i teatri" La chiusura di teatri, cinema e sale da musica "è stata un dolore, ma inevitabile. Abbiamo cercato di accompagnare con misure straordinarie il sostegno a imprese e lavoratori del settore", spiega il M ...

